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Adnan Menderes’in ilk mezarı düzenlenecek

Adnan Menderes’in ilk mezarı düzenlenecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adnan Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği İmralı Adası’ndaki ilk mezara, çevre ve düzenlenmesi için çalışma yapacağını duyurdu. DEM Parti Milletveki Sırrı Süreyya Önder, dün gece konuk olduğu Habertürk TV yayınında İmralı görüşmeleri sonrasında Adnan Menderes’in ilk mezarını ziyaret ettiğini ancak mezarlığın bakıma ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

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Dün gece yayınlanan Habertürk TV yayınında Sırrı Süreyya Önder, İmralı görüşmelerinden sonra Adnan Menderes’in mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Önder, yayında Pervin Buldan ile Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun mezarı önünde çektiği fotoğraf karelerini paylaştı. Önder, Menderes ve arkadaşlarının gömüldüğü ilk mezara bakım çalışmaları yapmasını önerdi.

İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder katıldığı programda, Öcalan ziyaretinden sonra Adnan Menderes ve arkadaşlarının defnedildiği ilk mezarlığı ziyaret ettiklerini de söyledi. Önder, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam edildikten sonra İmralı’da ilk gömüldükleri mezarların olduğu bölgede gittiğini anlattı. Sırrı Süreyya, “doğallığı bozulmadan burada ihtimam gerekiyor” dedi.

Yayından sonra Adalet Bakanı Tunç, Önder’in paylaştığı fotoğraf karelerinde görünen Menderes ve arkadaşlarının İmralı’daki mezarlarının, hatıralarına uygun bir şekilde çevre düzenlemesi yapılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

DURUM TESPİT ÇALIŞMASI VE DÜZENLEME

1961 yılında idam edilen Menderes ve 2 arkadaşının mezarlığı ilk olarak İmralı Adası’na gömülmüş, 29 yıl sonra ise naaşları İstanbul Topkapı’da yapılan anıt mezara taşınmıştı.

Adalet Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre ilk olarak defnedildikleri yerde durum tespiti yapılacak sonrasında ise alana uygun çevre düzenlemesine gidilecek. Adadaki tüm işleyiş ise Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

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