Beykoz Belediyesi soruşturmasının detayları ortaya çıktı Beykoz Kahvecisi

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Yapılan teknik çalışmada, şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda yer aldı. Öte yandan 65 bin lira gelir beyan eden özel kalem müdürünün 200 bin lira kira bedeli olan rezidansta kaldığı tespit edildi.

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Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Adres ve araçlar aynı

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiği, çoğunun adresinin ve kullandıkları araçların dahi aynı olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik çalışmalarda ise şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda da yer aldı.

Dikkat çeken yazışmalar

Şirket sahiplerinin yazışmalarında, ihaleler için verilen tekliflere ilişkin bilgiler, tebligatlara göre birbirlerine danışmaları, ödemelerden verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar dikkati çekti.

Yazışmalarda, şirket sahiplerinin yapılacak ihaleler öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması da yer aldı.

İhaleye giren bir firmanın belediye için düzenlediği usulsüz faturalarla ilgili yazışmasında "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider." şeklindeki yazışması dikkati çekti.

"65 bin lira gelir beyan eden müdür 200 bin lira kira bedeli olan rezidansta kaldığı tespit edildi"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemleri sırasında, yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmada, Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

Köseler'in ihale için çalışanlara baskı yaptığı iddiası

Soruşturmada tanık olarak dinlenen bir kişinin ise aydınlatma işinin bir firmaya verilmesi için Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışanlara baskı yaptığını, direnenlerin ise ya yerinin değiştirildiğini ya da işten çıkartıldığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, gözaltına alındığı gün, sabah saatlerinde yurt içi uçuşu olduğu için hazırlık yaptığı, adrese giden polis ekiplerini takım elbiseyle karşıladığı belirtildi.