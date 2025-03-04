150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? 2025

Faizsiz evlilik kredisinin ne olduğu, 150 bin TL’lik evlilik kredisi için gereken şartları, başvuru adımları ve ne zaman verileceği hakkında detaylar burada!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan evlilik kredisi, yeni evlenecek gençlerin daha uygun koşullarda evlilik adımı atmasına imkan tanısa da bu finansmandan faydalanmak için bir takım şartların karşılanması gerekiyor.

Faizsiz Evlilik Kredisi Nedir?

Faizsiz evlilik kredisi, aile kurma yolunda ilk adımı atan bireyler için özel olarak sunulan finansman türüdür. Bu finansman türünde başvurusu onaylanan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteği ile sunulan 150 bin TL’lik krediyi 2 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli şekilde alabilecek. Ayrıca bu kredi kapsamında evlilik öncesi ve sonrası için geçerli eğitim ve danışmanlık hizmeti de sunulacak.

Faizsiz evlilik kredisi, deprem bölgesindeki illeri kapsayan bir finansman türüdür. Ancak bu projenin hayata geçmesinin ardından Tüm Türkiye’ye yayılması planlanmaktadır. Kredi kapsamında başvuru yapmak isteyen çiftlerin 18 ila 29 yaşında olması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin her ikisinin de bu şarta uyum sağlaması gerektiğinden yalnızca birinin bu şartı sağlaması halinde kredi alma hakkı bulunmayacaktır.

Bu proje kapsamında evlenecek gençlerin ekonomik yönden desteklenmesinin yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan sağlam temeller üzerine bir evlilik kurması için gerekli teşviklerin sunulması amaçlanmaktadır.

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Şartları Neler?

Faizsiz evlilik kredisi şartları 2025 yılı itibarıyla bazı düzenlemelere tabi tutulmuştur:

Vatandaşlık Şartı: Eş adaylarının her ikisinin de T.C. vatandaşı olması ve Türkiye’de ikâmet etmesi gerekir.



Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla bireylerin 30 yaşını doldurmamış olması gerekir.



Taşınmaz Şartı: Eş adaylarının herhangi bir taşınmaza sahip olmaması ya da bu taşınmazlarda hissedar görünmemesi gerekir.



Gelir Şartı: Çiftlerin gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katını aşmaması gerekir. Bu şart kapsamına son 6 aylık gelirlerin ortalaması ve son aya ait gelirlerinin toplamı dahil edilir.



Nikah Tarihi Şartı: Başvuru sahiplerinin resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması gerekir.



Eğitime Katılım Şartı: Bireylerin Bakanlık tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılması ve iki yıl içerisinde bu eğitimlere katılmayı taahhüt etmesi gerekir.



Projeye Katılım Şartı: Başvuru sahiplerinin herhangi birinin daha önce bu projeden faydalanmamış olması gerekir.

Evlilik Kredisi Ne Zaman Verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan evlilik kredisi başvuruları, 15 Şubat 2025 tarihinde başlamış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren yapılan başvuruların ardından bireylerin, kredi için belirlenen şartları taşıyıp taşımadığına bakılacaktır. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerin ardından bireylere dönüş yapıldıktan sonra nikâh tarihinden önce belirlenen eğitimlere katılmak gerekecektir.

Eğitim bittikten sonra bireylerin nikâhını gerçekleştirmesi ve e-Devlet üzerinde yer alan başvuru sayfasında evliliğin beyan edilmesi istenecektir. Yapılan beyanın ardından başvuru yapan bireylerin banka hesabına, beyan tarihini takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri yatırılacaktır.

150 Bin TL Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

150 bin TL evlilik kredisine başvuru yapmak isteyen bireylerin öncelikle belirlenen şartlara uygun olması ve bu şartları taşıması gerekmektedir. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın web sitesi ya da e-Devlet platformu üzerinden başvuru adımına geçiş yapılabilir. Bu krediye başvuru yapmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir;

e-Devlet platformundan gerekli bilgiler ile sisteme giriş yapılır,

Arama çubuğuna “Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi ( Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ) hizmetine tıklanır,

Yeni Başvuru butonu ile başvuru adımına geçilir,

Bilgilendirme tutanağı okunduktan sonra okunduğuna dair onay verilir ve devam et butonuna tıklanır,

İletişim bilgileri ekranına geçildiğinde devam et butonuna basılır,

Nikah bilgileri aşamasında gerekli bilgiler eklenir ve nikah başvurusu bulunulduğuna dair kutucuk işaretlenir,

Tapu bilgileri kontrol edilir ve adli sicil kaydı aşamasından onay butonuna tıklanır,

Yıllık gelir aşamasından gerekli sorulara yanıt verilir ve yıllık toplam gelir beyan edilir,

Eğitim ve danışmanlık hizmeti aşamasından eğitim hizmeti almak istenen il ve ilçe seçilir,

Tüm bilgiler kontrol edilir ve onay aşaması ile başvuru tamamlanır.

Devlet Destekli Evlilik Kredisi ile Evlilik Kredisinin Farkı Ne?

Devlet destekli evlilik kredisi ile evlilik kredisi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar arasında temel olarak faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödeme koşulları yer almaktadır. Her iki kredi kapsamındaki farklar aşağıdaki gibidir;

Faiz Oranı: Devlet destekli evlilik kredisi, faizsiz olarak bireylere sunulmaktadır. Dolayısıyla bireyler, vade sonunda yalnızca anapara miktarını ödemiş olacaklardır. Evlilik kredisi ise bankalar tarafından belirlenen çeşitli faiz oranlarına sahiptir. Bu durumda bireyler, her ay anaparaya ek olarak bankalar tarafından belirlenen faiz oranı kadar ek ücret ödemek durumundadır. Faiz oranları ise kredi limiti arttıkça artış gösterebilmektedir.



Geri Ödeme Koşulları: Devlet destekli evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli şekilde bireylere sunulmaktadır. Ancak evlilik kredisinin vade seçenekleri ve geri ödeme koşulları değişiklik göstermektedir. Bankalar, 1 ila 36 aya varan vade seçenekleri ile evlenecek bireyler için çeşitli fırsatlar sunduğu gibi bu kredi için farklı faiz oranları da belirlemektedir.



Başvuru Şartları: Devlet destekli evlilik kredisinde öne çıkan bazı şartlar bulunmaktadır. devlet destekli evlilik kredisinden faydalanmak için taşınması gereken bazı şartlar arasında bireylerin başvuru tarihi itibarıyla 18 ila 29 yaş aralığında olması, herhangi bir taşınmaz sahibi olmaması ve son 6 aylık gelir toplamının asgari ücretin 2,3 katından yüksek olmaması gibi şartlar yer almaktır. Ancak bankaların evlilik kredisi için aradığı şartlar arasında bireylerin krediyi geri ödeme gücünün bulunması ya da yeterli düzeyde kredi notuna sahip olması gibi daha çok finansal profil detayları yer alır.

Evlilik Kredisi Veren Bankalar Hangileri?

Evlilik kredisi veren bankalar arasında Enpara, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Albaraka, Halkbank ve Denizbank gibi öne çıkan bankalar yer almaktadır. Ayrıca Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank, QNB ve Vakıf KAtılım gibi bankalar da 2025 yılında bireylere evlilik kredisi sunmaktadır. Bu bankaların belirlediği şartlar, faiz oranları ve vade seçenekleri ise değişiklik göstermektedir.