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Özel okul fiyatları cep yakıyor! Veliler isyan ediyor

Özel okul fiyatları cep yakıyor! Veliler isyan ediyor

Tüm uyarılara ve yaptırımlara rağmen, özel okullardaki fahiş fiyatların önüne geçilemiyor. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fırsatçılar da dudak uçuklatan zamlar yaptı. Veliler duruma isyan ederken, yetkililerden acil çözüm bekleniyor.

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Şubat ayı enflasyon oranları açıklandı, zam şampiyonu yüzde 94'lük artışla eğitim harcamaları oldu.

Bazı özel okulların erken kayıt ücretlerini açıklaması bununla birlikte üniforma, kırtasiye ve yemek ücretlerinin de eklenmesiyle eğitim listede ilk sırada yer aldı.

Okul fiyatları velileri isyan ettirdi. Bazı özel okulların fahiş fiyat artışı yaptığını söyleyen veliler, denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

ÖZEL OKULLAR NEDEN ZAMLANIYOR?

Sektör temsilcilerine göre, farklı kalemlere gelen zamlar eğitime de yansıyor. Ücret artışının, giderlerin karşılanabilmesi için gerekli olduğu söyleniyor.

En yüksek maliyetlerin personel ve kira giderleri olduğunu belirten özel okul temsilcileri, yıllık ücretin yüzde 70'inden fazlasının personele ayrıldığını belirtiyor.

EĞİTİMDE ÜCRETLER NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Eğitimde ücretlerin düşebilmesi için bazı öneriler de var. Sektör temsilcileri, bunlardan ilkinin KDV indirimi olabileceğini belirtiyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda devletin özel okullar için uyguladığı teşvik programının yeniden hayata geçirilmesinin eğitim ücretlerinde indirime yol açabileceği savunuldu.

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