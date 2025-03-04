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Suriye üzerinden geliyor! 3 gün boyunca etkili olacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye üzerinden geliyor! 3 gün boyunca etkili olacak

Suriye üzerinden gelen toz bulutunun, 3 gün boyunca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağı bildirildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den gelecek toz bulutuyla özellikle bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer toz taşınımı beklediklerini belirtti.

Perşembe günü etkisini kaybedecek

Macit, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde görülecek toz taşınımının perşembe günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

"Hava kalitesinde düşüş yaşanacak"

Çöl tozlarının rüzgarlarla taşınması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Macit, "Yağış olmadığı için tozlar, çamura dönüşmeyecek ancak hava kalitesinde düşüş yaşanacak. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.

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