İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu

Pazar günü Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel’in kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu. Eşyalar, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere götürüldü.

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2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Ece Gürel'in yakınları da çalışmaları takip ediyor. 2 gündür haber alınamayan Ece Gürel'in ormanda hassas burunlu köpekler yardımıyla cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormana hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim." dedi.



"SES SEDA YOK"

Bir televizyon programına katılan Gürel'in annesi, kızının Gültepe'den yola çıkarak Hacıosman'a gideceğini söyledi.

Kızını saat 15.00 gibi aradığını ama cevap vermediğini, saat 18.00'den sonra ulaşamadığını ifade eden anne, "Ondan sonra ses yok seda yok." dedi.



MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.



"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi.



Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.



İŞ YERİNDE SIKINTI VARMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.