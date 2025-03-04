Bakan Uraloğlu, Mobil Dünya Kongresi’ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025’e (MWC25) katıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025’e (MWC25) katıldı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mobil teknolojilerin geleceğini şekillendiren Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025 (MWC25) kapsamında Barcelona’dayız! Yeni nesil bağlantı teknolojileri, 5G ve ötesi iletişim altyapıları ve yapay zeka destekli dijital çözümlere dair en son gelişmeleri yerinde inceleyecek, ülkemizin dijitalleşme hamlelerini güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.