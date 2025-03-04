BIST 9.914
DOLAR 36,45
EURO 38,47
ALTIN 3.429,58
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu, Mobil Dünya Kongresi’ne katıldı

Bakan Uraloğlu, Mobil Dünya Kongresi’ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025’e (MWC25) katıldı.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025’e (MWC25) katıldı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mobil teknolojilerin geleceğini şekillendiren Mobil Dünya Kongresi GSMA 2025 (MWC25) kapsamında Barcelona’dayız! Yeni nesil bağlantı teknolojileri, 5G ve ötesi iletişim altyapıları ve yapay zeka destekli dijital çözümlere dair en son gelişmeleri yerinde inceleyecek, ülkemizin dijitalleşme hamlelerini güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor
İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? 2025
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler? 2025
İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan dava ertelendi
İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan dava ertelendi
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
İstanbul'da tekstil firmasına uyuşturucu operasyonu: 365 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da tekstil firmasına uyuşturucu operasyonu: 365 kilogram kokain ele geçirildi
Sırbistan Meclisinde kavga çıktı Meclis Başkanı Brnabic'in kafasına sis bombası atıldı
Sırbistan Meclisinde kavga çıktı Meclis Başkanı Brnabic'in kafasına sis bombası atıldı
Suriye üzerinden geliyor! 3 gün boyunca etkili olacak
Suriye üzerinden geliyor! 3 gün boyunca etkili olacak
Özel okul fiyatları cep yakıyor! Veliler isyan ediyor
Özel okul fiyatları cep yakıyor! Veliler isyan ediyor
Niğde'de doktoru daha önce ameliyat ettiği hasta bıçakladı
Niğde'de doktoru daha önce ameliyat ettiği hasta bıçakladı
Beykoz Belediyesi soruşturmasının detayları ortaya çıktı Beykoz Kahvecisi
Beykoz Belediyesi soruşturmasının detayları ortaya çıktı Beykoz Kahvecisi
İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
DEM Parti’den çağrı: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün
DEM Parti’den çağrı: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün