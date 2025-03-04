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Petrol Ofisi Grubu ile BP Petrolleri AŞ'nin birleşme işlemleri tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol Ofisi Grubu ile BP Petrolleri AŞ'nin birleşme işlemleri tamamlandı

 BP Petrolleri AŞ'nin (BP) tasfiyesiz infisah sürecinin tamamlanmasıyla Petrol Ofisi Grubu, tüm hak ve yükümlülüklerin resmen sahibi oldu.

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Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşmeyle BP Petrolleri AŞ'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

BP Petrolleri AŞ'nin, Petrol Ofisi AŞ çatısı altında birleşme işlemi, 28 Şubat'ta resmen tamamlandı.

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede "bp" markası ve "Petrol Ofisi" markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor.

Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

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