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DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor! Çağrı SDG'yi kapsıyor mu?

DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor! Çağrı SDG'yi kapsıyor mu?

Çağrı SDG'yi kapsıyor mu? sorusuna DEM Parti'den verilen cevapta, "Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok" denildi. DEM Parti'nin İmralı heyeti, önümüzdeki hafta siyasi parti turlarına başlayarak görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

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DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmelerin ardından geçtiğimiz hafta beklenen oldu. Abdullah Öcalan, PKK terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Tarihe geçen çağrıdan sonra PKK'dan da ateşkes kararı geldi.

DEM PARTİ, HAFTAYA SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

Bundan sonra ne olacağı merak edilirken, DEM Parti kritik bir açıklama yaptı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Siyasi parti turlarına haftaya başlayacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri de içinde olacak." denildi.

"SDG de içinde olacak mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt geldi. "Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok" denildi.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

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