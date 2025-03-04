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CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma başlatıldı!

CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma başlatıldı!

İstanbul Başsavcılığı, Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı

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CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.

Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÇELİK SEÇİLMİŞTİ

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışmıştı.

342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

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