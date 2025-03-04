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Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı karşılaşmayı Alejandro Hernandez yönetecek. İspanyol hakem bu sezon Galatasaray'ın Avrupa maçını da yönetmişti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rangers'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'nin İskoçya ekibi Rangers ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

İspanyol hakem daha önce grup aşamasındaki Galatasaray-PAOK maçını yönetmişti.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Eşleşmenin ikinci maçı ise 13 Mart Perşembe 23.00'da oynanacak.

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