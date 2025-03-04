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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

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"Bilirkişi soruşturması" kapsamında 34 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Davada yargılanan tüm gazeteciler beraat etti.

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişiyle ilgili TV haberini yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. 54. Asliye Ceza Mahkemesi 34 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın tahliyesine karar verdi, davada yargılanan tüm gazeteciler beraat etti.

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