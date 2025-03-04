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Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame!

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

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