BIST 9.898
DOLAR 36,45
EURO 38,32
ALTIN 3.416,74
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Ankara’yı ziyaret edecek.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açılacak

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma başlatıldı!
CHP İstanbul İl Kongresine soruşturma başlatıldı!
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame!
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame!
Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi belli oldu
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tahliye edildi
Sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Avrupa Birliği'nden ABD'ye gümrük vergisi uyarısı
Avrupa Birliği'nden ABD'ye gümrük vergisi uyarısı
Antalya'da 4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Antalya'da 4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti
Petrol Ofisi Grubu ile BP Petrolleri AŞ'nin birleşme işlemleri tamamlandı
Petrol Ofisi Grubu ile BP Petrolleri AŞ'nin birleşme işlemleri tamamlandı
Fahri Kur'an kursu öğreticilerinden hükümete kadro çağrısı
Fahri Kur'an kursu öğreticilerinden hükümete kadro çağrısı
AB'den ABD'ye tarife uyarısı
AB'den ABD'ye tarife uyarısı