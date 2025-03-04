ABD, Husileri yeniden terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran destekli Husilerin yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. Rubio, kararın eski Başkan Donald Trump’ın başkanlık kararnamesi doğrultusunda alındığını belirtirken, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki faaliyetlerinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'deki İran destekli Husileri resmen yabancı terör örgütleri listesine eklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, yazılı açıklama yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnamesi doğrultusunda resmi adım attıklarını duyurdu.

Rubio, açıklamasında, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump'ın göreve geldikten sonra verdiği sözlerden birini yerine getiriyor ve Bakanlığın, Husiler olarak anılan Ensarullah'ı Yabancı Terör Örgütü olarak tanımladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın 14175 sayılı başkanlık kararnamesine de atıf yapan Rubio, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki faaliyetlerinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, 23 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Yemen'de İran destekli Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Trump, açıklamasında, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.