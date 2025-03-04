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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaparak doğum gününü kutladı. Görüşmede, iki lider Türkiye-Yunanistan ilişkilerini iyi komşuluk ve müttefiklik temelinde geliştirme kararlılıklarını yineledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü kutladı.

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde daha da geliştirmek için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

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