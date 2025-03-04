Halk TV ‘bilirkişi’ davasında Barış Pehlivan ve 4 gazeteciye beraat

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yapılan telefon görüşmesini yayınlayan Halk TV davasında mahkeme, sanıklar hakkında "yargıyı etkileme" suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme, "kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması" suçlaması için dosyanın uzlaştırmaya gönderilmesine hükmederken, 34 gündür tutuklu bulunan Suat Toktaş’ın tahliyesine karar verdi.

Abone ol

"Bilirkişi soruşturması" kapsamında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdiği bilirkişiyle ilgili TV haberini yayınlayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. 54. Asliye Ceza Mahkemesi 34 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Suat Toktaş'ın tahliyesine karar verdi, davada yargılanan tüm gazeteciler beraat etti.