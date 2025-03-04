İsrail basını Türkiye'nin PKK ile ateşkes sürecini tehdit olarak gördü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki gücünü azaltmak için Rusya ile görüşmeler yapıyor. İsrail basını ise Türkiye'nin PKK ile ateşkes sürecini tehdit olarak gördü.

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Abdullah Öcalan’ın terör örgütü PKK’nın silah bırakma çağrısı sonrasında dünya gündeminde geniş yankı bulurken İsrail’de yakınan takip eden ülkeler arasında oldu.

İsrail’in önde gelen basın kuruluşlarından Hareetz gazetesi ise Türkiye’nin PKK ile girdiği sürece atıfta bulunarak, “PKK’nın devreden çıkmasının Suriye'nin güç dengelerini değiştirip İsrail'in varlığını tehdit edebileceğini” yazdı.

"SURİYE HAVA SAHASI İSRAİL'E KAPANABİLİR"

PKK’nın silah bırakmasıyla Suriye’de ve bölgede güç dengelerinin değişeceğini ifade eden gazete, "Türkiye, Esad'ın düşüşünün ardından Suriye'yi kendi himayesine aldı, şimdi ise burayı stratejik bir etki alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Rusya ile koordinasyon içinde İsrail'e açık olan Suriye hava sahası, Moskova'nın yerini Türkiye alırsa kapanabilir” dedi.

İsrail’in Suriye’de kalan tek yabancı güç olduğunu ve bu durumda Türkiye ile karşı karşıya kalabileceğini belirten analizde, "İsrail, Suriye'de kalan tek yabancı güç olarak Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir." denildi.

Analizde Amerika’nın Suriye’den tamamen çekilmesi için Türkiye’nin DEAŞ’a karşı YPG ve PKK’nın yerine geçebileceğine ikna olması durumunda YPG ve PKK’ya ABD destek sağlamayacak. Bu durumda ise PKK Türkiye ve Suriye ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

İSRAİL SURİYE'DE HUZUR İSTEMİYOR

İsrail Suriye’de Türkiye’nin varlığını ve giderek güçlenmesini hazmedemeyerek yeni işbirliği arayışına girdi. Türkiye’nin Suriye hava sahasını kontrol etmesini istemeyen İsrail, Rusya bölgede olduğu dönemlerde 2019 yılında yapılan anlaşmalar kapsamında Suriye’deki hedefleri Rus üslerine zarar vermeyecek şekilde askeri koordinatları önceden vererek saldırı düzenliyordu.

Netanyahu geçtiğimiz günlerde askeri sekreteri Roman Goffman’ı Rusya’ya göndererek bölgede yeni bir hareketliliğin fitilini ateşlemiş oldu.

DÜRZİ YETKİLİLERDEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Son olarak bölgede Dürziler üzerinden provokatif bir işgale zemin hazırlayarak, bölgedeki halklar arasında gerilim başlatmış Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, "İsrail, mezhepleri kendi çıkarları için kullanarak bölgeyi parçalamak istiyor. Büyük İsrail'i gerçekleştirmek istiyor. Arap liderlerinin çok geç olmadan sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SURİYE'YE KARŞI DÜRZİ VE KÜRTLERE İTTİFAK TEKLİFİ

Bölgede yeni bir kargaşanın daha ateşlenmesine neden olan İsrail Hükümeti Başkanı Benyamin Netanyahu ise Suriye ve Lübnan’daki düşmanlarının yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini belirterek, “Lübnan’daki Hizbullah’ı diz çöktürdükten ve Suriye’de Esad ordusunu yok ettikten sonra, Lübnan ve Suriye’deki düşmanlarımızın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda elimiz Dürzi müttefiklerimiz ve bölgedeki Kürt dostlarımıza uzanıyor” ifadelerini kullandı.