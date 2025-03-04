Beykoz Belediye Başkanlığı için vekil seçimi tarihi belli oldu

İstanbul Valiliği, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yerine vekil seçileceğini duyurdu. Valilik açıklamasında, Beykoz Belediye Meclisi’nin 10 Mart 2025 Pazartesi günü toplanarak yeni Belediye Başkan Vekili’ni belirleyeceği bildirildi.Abone ol
İstanbul Valiliği, 10 Mart Pazartesi günü toplanacak belediye meclisinde tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine "Belediye Başkanı Vekili" seçileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Köseler'in, tutuklanma kararının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beykoz Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.