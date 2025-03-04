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Ruhsat verilecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Starlink ile görüşüyoruz

Ruhsat verilecek mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Starlink ile görüşüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Starlink ile görüşmeler yaptıklarını, şartlar oluştuğunda ruhsat ve lisans için izin verilebileceğini belirtti.

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Türkiye'nin uzun yıllardır iletişim alanında yerli ve milli üretimler kullanmanın hayati önem taşıdığına değinen gazeteci Adem Metan, Türkiye'nin bu alanda ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu.

"ŞARTLAR OLUŞURSA STARLINK'E RUHSAT VERİRİZ"

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde bulunan Bakan Uraloğlu, Starlink ile görüşmeler yaptıklarına değinerek şunları söyledi:

İhtiyaçlarımızı doğru kanallardan karşılamamız lazım. Ancak kendimizi güvende hissetmeyeceğimiz hiçbir kanalı kullanmayız. Alçak yörünge uydularını elbet belli ölçüde kullanmalıyız ama, kendimizi gerçek anlamda güvende hissettiğimizde, Starlink'e de ruhsat ve lisans çıkartırız. Yalnız henüz o aşamada değiliz.

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