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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a hak mahrumiyeti cezası

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları açıklarken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararları açıklarken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın toplam 46 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

İşte alınan kararlar şu şekilde:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 25.02.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 26.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın, 26.02.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN’ın, 26.02.2025 tarihinde medyaya yaptığı beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 26.02.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 27.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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