Halk TV sahur ve iftar vakitlerini karıştırdı

Ramazan ayı kapsamında ekranlara şehirlerin imsak vakitleri getirilirken, yayınlanan tablonun üstüne iftar vakti yazan Halk TV, izleyicilerin tepkisini topladı.

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Halk TV, bu kez sahur ve iftar vakitlerini karıştırarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİNİ ŞAŞIRDILAR

Ekranlara, şehirlerin imsak vakitleri getirilirken, yayınlanan tablonun üstüne ise iftar vakti yazıldı. Kısa sürede gündem olan bu hata, izleyicilerin tepkisini çekti.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ

Halk TV'nin sahur ve iftar vakitlerini şaşırması sonrası kullanıcılar tarafından tepki gösteren yorumlar yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Meyhane şarkıları ile ramazan programı yapan Halk TV'den yeni bir rezalet daha.. Böyle hata olmaz." yorumunda bulunurken, bir diğer kullanıcı ise, "Halk TV'nin iftarı sahur sahuru iftar..." dedi.

CANLI YAYINDA ÇALAN ŞARKI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Ramazan ayına özel program düzenleyen Halk TV, Serhan Aslan'ın 'Görkemli Hatıralar' programı için Üsküdar ilçesinde bulunan Nakkaştepe'de canlı yayın gerçekleştirmişti.

Ramazan ayına özel video ve kliplerin yayına verildiği esnada söylenen şarkı gündem olup, tepki çekmişti.

"OTURMUŞ KUMAR OYNAR AH CİĞERİM KÖŞESİ"

Tepki çeken görüntülerde kameralar, "Oturmuş kumar oynar ah ciğerim köşesi" şarkısı eşliğinde "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazan mahyalara odaklanmıştı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken kimi kullanıcı tepkisini iletirken kimileri ise duruma şaşırmadığını ifade etmişti.