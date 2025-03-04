Serdal Adalı: Beşiktaş'a kene gibi yapışmışlar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Burada gündeme ve Beşiktaş'a dair detaylı açıklamalarda bulunan Adalı, sosyal medyada gündem olacak ifadeler kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları:

"Stattaki ışıklandırma projesinin aynısını Fenerbahçe yapmış. Dedim ki, sorun bakalım onlar kaça yapmış. Fenerbahçe'nin 700 bin euro'ya yaptırdığı proje bizde 3-4 aşamalı olmak üzere, 700 bin euro'ya gelecek kısımda ise bizdeki rakam 2 katı fazlaydı."

"Seçimlerden 1 hafta 10 gün öncesinden başlayan ve devam eden bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. E-postalar silinmiş. Raporlar silinmiş. Log kayıtları silinmiş. 'Yediği vardır' dediğiniz şeylere kadar her şey silinmiş."

"Futbolcunun bir suçu yok. 12 milyon euro bonservis ödenmiş ama futbolcunun cebine giren bir şey yok ki. Konuşulunca futbolcu da etkileniyor. Denetim raporu devam ediyor, üstüne çalışılıyor. Yurt dışına yazı yazılıyor, kime ne ödendi gibi, araştırılıyor. Bu Beşiktaş'ın parası. 122 senede yapılan bir borç var, 1 senede bir o kadar yapılmış. İnsanın ister istemez canı yanıyor. Ödüyoruz, bu olacak yani, ondan bir şikayetimiz yok. Nerede yanlışlık var, üstüne gideceğiz. Bizden sonra gelen, şunu şöyle yaparken daha dikkatle yapsın. Sonucu olsun en azından..."

"BEŞİKTAŞ'A KENE GİBİ YAPIŞMIŞLAR"



-Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım.



"FİKRET ORMAN, SERDAL ADALI'YA KUMPAS KURULACAK DEDİ"



Aslında hiç bu Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım.

Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın da söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor? Herkes kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Gelsinler, Beşiktaş'a bir faydaları olsun.

Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin.