BIST 9.898
DOLAR 36,45
EURO 38,77
ALTIN 3.419,96
HABER /  SPOR

Madrid derbisinde zafer Real Madrid’in!

Madrid derbisinde zafer Real Madrid’in!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Rodrygo’nun golüne Atletico Madrid’de Julian Alvarez karşılık verirken, galibiyeti getiren golü 55. dakikada Brahim Diaz attı. Milli futbolcu Arda Güler mücadelede süre almadı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ezeli rakipler Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Real Madrid Rodrygo'nun attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

Atletico Madrid'de mücadelenin 32. dakikasında Julian Alvarez, klas bir golün altına imzasını atarak karşılaşmada dengeyi yeniden sağladı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Eflatun-beyazlılar, 55. dakikada Brahim Diaz'la bulduğu golle dev maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.

Mücadelenin kalan bölümünde skor avantajını korumayı başaran Real Madrid, derbide sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler müsabakada forma şansı bulamadı.

Devler Ligi'ndeki Madrid derbisinin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Atletico Madrid'in evinde oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi
Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi
Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu
Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu
Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' hakkında İran'dan resmi açıklama
Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' hakkında İran'dan resmi açıklama
Trump'tan gümrük vergileri konusunda Kanada'ya yeni "tehdit"
Trump'tan gümrük vergileri konusunda Kanada'ya yeni "tehdit"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldu
A Milli Futbol Takımı 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı 10 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak
PFDK sevkleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
PFDK sevkleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Serdal Adalı: Beşiktaş'a kene gibi yapışmışlar
Serdal Adalı: Beşiktaş'a kene gibi yapışmışlar
Pakistan'da askeri tesise intihar saldırıları düzenlendi
Pakistan'da askeri tesise intihar saldırıları düzenlendi
Halk TV sahur ve iftar vakitlerini karıştırdı
Halk TV sahur ve iftar vakitlerini karıştırdı
Beykoz Belediye Başkanlığı için vekil seçimi tarihi belli oldu
Beykoz Belediye Başkanlığı için vekil seçimi tarihi belli oldu