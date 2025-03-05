Madrid derbisinde zafer Real Madrid’in!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Rodrygo’nun golüne Atletico Madrid’de Julian Alvarez karşılık verirken, galibiyeti getiren golü 55. dakikada Brahim Diaz attı. Milli futbolcu Arda Güler mücadelede süre almadı.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ezeli rakipler Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Real Madrid Rodrygo'nun attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
Atletico Madrid'de mücadelenin 32. dakikasında Julian Alvarez, klas bir golün altına imzasını atarak karşılaşmada dengeyi yeniden sağladı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Eflatun-beyazlılar, 55. dakikada Brahim Diaz'la bulduğu golle dev maçta bir kez daha öne geçti: 2-1.
Mücadelenin kalan bölümünde skor avantajını korumayı başaran Real Madrid, derbide sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler müsabakada forma şansı bulamadı.
Devler Ligi'ndeki Madrid derbisinin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Atletico Madrid'in evinde oynanacak.