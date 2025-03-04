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Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi

Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Aston Villa zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'nın gollerini 3'üncü dakikada Leon Bailey, 82'nci dakikada Brandon Mechele (KK) ile 88'inci dakikada Marco Asensio kaydetti.

Club Brugge'de fileleri 12'nci dakikada Maxim De Cuyper havalandırdı.

Bu sonucun ardından 12 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş öncesi Aston Villa büyük avantaj kaptı.

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