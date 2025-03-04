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Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu

Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yaşadığı performans düşüşü ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. 

KAFA Sports'da Sarı-Kırmızılı takımın yaşadığı performans düşüşü hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Yalçın, "Galatasaray'da her şey sallantıda şu an" dedi.

Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkması için Okan Buruk'u işaret eden Yalçın, "Tek ilaç hocadır. Okan Hoca'nın bu gidişatı değiştirecek tek isim olması gerekiyor. Duruş anlamında bir teknik direktör böyle zamanlarda lazım. İşler iyi giderken teknik direktöre ihtiyaç yok ki. Zaten kazanıyor takım ama işler kötü gittiği zaman, motivasyon ve psikoloji bozulduğu zaman orada teknik direktörün bütün camiayı toplaması gerekiyor. Hem taraftarı hem oyuncuları, gerekirse yönetimi, medyayı..." ifadelerini kullandı.

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