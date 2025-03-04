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Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' hakkında İran'dan resmi açıklama

Cristiano Ronaldo'nun İran'da bir hayranıyla olan fotoğrafı nedeniyle ortaya çıkan "kırbaç cezası" iddiasına yalanlama geldi.

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İran'da 99 kırbaç cezasına çarptırıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcunun, Eylül 2023'te İran'a yaptığı ziyaret sırasında bir kadın sanatçıya sarılması nedeniyle böyle bir cezaya çarptırıldığı iddia edilmişti.

Ortaya atılan iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

"RONALDO HAKKINDA HERHANGİ BİR YARGILAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran Yargı Erki Bilgi Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Ronaldo'nun böyle bir ceza almadığı belirtilerek, “Cristiano Ronaldo hakkında herhangi bir yargılama söz konusu değildir. Bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Ronaldo’nun adı geçen olayda, İranlı engelli ressam Fatemeh Hamami’ye jest olarak sarıldığı ve ona imzalı bir forma hediye ettiği biliniyor.

Ancak bu hareketin İran yasalarına aykırı olduğu iddiaları basına yansımış, hatta ünlü futbolcunun bir sonraki İran ziyaretinde 99 kırbaç cezasına çarptırılabileceği ileri sürülmüştü.

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