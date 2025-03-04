En son Belgrad Ormanı'nda görüldü! Peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu, ailesi Müge Anlı'ya başvurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan babası Muharrem Koçoğlu yaşananları şöyle anlattı:

"Başına bir şey gelmiş olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de 'Ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim' diyor. Eşine de 'Gelecek misin' diye sorduğu zaman, eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için 'Ben yorgunum, sen git' diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor. Annesine 'Kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım' diyor. 6'ya kadar aradık. Eşini aradık, karakola gitti, bildirdi. Aramaya başladık..."