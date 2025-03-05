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Oyun oynayan çocuklar buldu! Üzeri taşla örtülmüş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oyun oynayan çocuklar buldu! Üzeri taşla örtülmüş

Güngören'de, boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bebek cesedi bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde bebek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek için polis ekipleri inceleme başlattı.

Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği Endonezyalı anne P.N.D. ile baba Hasan A'yı gözaltına aldı.

Anne P.N.D'nin bebeğini ilaç kullanarak, 25 Şubat'ta evde düşürdüğü, birlikte yaşadığı Hasan A'nın da aynı gece bebeği üzerini taşla kapatıp, arsaya gömdüğü belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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