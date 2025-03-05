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İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap

İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker'den AK Parti iddialarına cevap

 Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettikten CHP saflarına geçti. CHP'den önce AK Parti'ye geçmeye çalıştığı ancak bu talebin geri çevrildiği iddialarına cevap veren Beker, söz konusu iddiaları yalanladı. 

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İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Toplantısı'nda Adnan Beker'e CHP rozetini taktı.

 Adnan Beker'in de AK Parti'ye katılmak istediği gündeme gelmiş ancak bu talebin geri çevrildiği iddia edilmişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, söz konusu iddiaya dair Adnan Beker ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün yayına gelmeden önce Adnan Beker'i aradım, kendisine sordum. Siz AK Parti'ye gitmek istediniz ama onlar sizi almayınca mı CHP'ye geldiniz? Bana aynen şunu söyledi. 'Benim AK Parti'ye gitmek istediğimi ispat etsinler milletvekilliğinden istifa ederim. Benim AK Parti ile bu anlamda hiçbir ilişkim olmadı. Ben İYİ Parti'den seçildim. Millet İttifakı'nın vekil adayı değildim. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar.' cevabını verdi."

"AK Parti'ye geçen İyi Partilileri Akşener yönlendirdi"


İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen tüm milletvekillerinin Meral Akşener'in telkini, tavsiyesi ve yönlendirmesiyle geçtiğini iddia eden Barış Yarkadaş, aynısını Adnan Beker'e de yapmak istediklerini savundu. Adnan Beker'e Akşener'in ekibinden kendisine AK Parti'ye geçmesi yönünde telkinde gelip gelmediğini de soran Yarkadaş, "Ben eski çalışma arkadaşlarımla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum" cevabını aldığını söyledi.

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