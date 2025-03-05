Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı

2024 yılının ocak ayında Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıkların ardından formasını kaybeden Fransız oyuncu, Bayern Münih tarafından satış listesine koyuldu. Bu haber sonrası Süper Lig devi Sacha Boey için düğmeye bastı.

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Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da geçirdiği peş peşe sakatlıkların ardından formayı kaybetmişti. Bir türlü toparlayamayan Fransız oyuncu satılık listesine koyuldu.

Sacha Boey'un satış listesine koyulduğunu öğrenen Fenerbahçe, önümüzdeki yıl için kadrosunda düşündüğü Fransız oyuncu hakkında Bayern'den bilgi aldı.

Kiralama formülü değil direkt olarak bonservisiyle transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler anlaşma zemini arıyor.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olan Sacha Boey için Alman temsilcisi 15 milyon Euro civarı bir bonservis talep ediyor.