BIST 9.898
DOLAR 36,45
EURO 38,77
ALTIN 3.423,24
HABER /  GÜNCEL

Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

Öcalan’ın çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK terör örgütünün tepe kadrosuna yönelik 'örgütü feshedin ve silah bırakın' çağrısına yanıt geldi. Örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, İmralı'dan yapılan çağrı için "PKK’nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" şeklinde ifadeler kullandı.

Abone ol

İmralı'dan gelen PKK’nın feshedilmesi ile ilgili çağrının ardından terör örgütünden de açıklamalar gelmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı sonrası başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile birlikte Öcalan, İmralı heyeti ile 27 Şubat günü yaptığı görüşmenin ardından terör örgütü PKK'dan silah bırakıp, kongreye giderek kendisini feshetmesini istemişti.

İmralı'dan yapılan çağrı gündemdeki yerini korurken gözler örgütün tepe kadrosunun olduğu Kandil'e ve çağrıya verilecek cevaba çevrildi.KANDİL:

PKK'NIN FESHİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK

Abdullah Öcalan'ın söz konusu mesajına ilişkin konuşan PKK elebaşlarından ve örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, "PKK’nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

PKK FESHEDİLME KONGRESİNE GİDİYOR

Karasu "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek Öcalan'ın çağrısı ile birlikte kongreye gitme kararı aldıklarını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Sacha Boey Türkiye'ye dönebilir! Süper Lig devi transfer girişimlerine başladı
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Erdoğan tüm bakanlara talimat verdi! Teyakkuz halinde olun
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
Yasaklı pestisit tespit edilen limonlar imha edildi
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
14 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi
ABD Başkanı Trump: Zelenskiy anlaşma için hazırım dedi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Genç çift öldü, bir haftalık bebek ağır yaralı
Korkunç olay! Oyun oynayan çocuklar buldu üzeri taşla örtülmüş
Korkunç olay! Oyun oynayan çocuklar buldu üzeri taşla örtülmüş
Telefonu ve eşyaları bulunmuştu! Ece Gürel nerede? Son görüntüleri ortaya çıktı
Telefonu ve eşyaları bulunmuştu! Ece Gürel nerede? Son görüntüleri ortaya çıktı
Madrid derbisinde zafer Real Madrid’in!
Madrid derbisinde zafer Real Madrid’in!
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi
Aston Villa, Club Brugge deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi
Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu
Sergen Yalçın, Galatasaray'a çözüm önerisi sundu