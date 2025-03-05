Plajlarda şezlong kiralama zorunluluğu kaldırıldı

Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğu gerekçesiyle özel işletmelerin şezlong kiralama zorunluluğu getiremeyeceğine hükmetti. Bu kararla birlikte, vatandaşlar ücret ödemeden istedikleri plajda denize girebilecek. Tatilciler kararı memnuniyetle karşılarken, işletmelerin farklı gelir modellerine yönelmesi bekleniyor.

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Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğu gerekçesiyle özel işletmelerin şezlong kiralama zorunluluğu getiremeyeceğine hükmetti. Bu kararla birlikte, vatandaşlar ücret ödemeden istedikleri plajda denize girebilecek. Tatilciler kararı memnuniyetle karşılarken, işletmelerin farklı gelir modellerine yönelmesi bekleniyor.

Yaz aylarında tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan şezlong kiralama zorunluluğu artık tarihe karışıyor. Yargıtay, sahillerin kamusal alan olduğu gerekçesiyle, özel işletmelerin plaj kullanımını ücretli hizmetlerle kısıtlayamayacağına hükmetti.

ŞEZLONG ENGELİ MAHKEMEYE TAŞINDI

Ekol TV'den İlker Turak’ın özel haberine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Eşref Kaya, bir plaj işletmesinde şezlong kiralamadan denize girmek isteyince engelleme ile karşılaştı. İşletme yetkilileri, Kaya’nın plajı kullanamayacağını belirterek müdahalede bulundu. Tartışma büyüyünce, işletme çalışanlarından biri Kaya’ya "Seni de eşyalarını da denize atarım" diyerek tehditte bulundu. Bunun üzerine Kaya, işletme yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

MAHKEME HAPİS CEZASI VERDİ

Olayı inceleyen Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, işletme yetkilileri hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Mahkeme, sanıkları 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve kararında sahillerin kamuya ait olduğunu, herkesin serbestçe faydalanması gerektiğini vurguladı.

YARGITAY’DAN TÜRKİYE GENELİNDE BAĞLAYICI KARAR

Sanıklar, yerel mahkemenin kararına itiraz etti ancak Yargıtay, başvuruyu reddetti. Kararla birlikte Türkiye’deki tüm plaj işletmeleri için bağlayıcı bir emsal oluştu. Bu karar, tatilcilerin herhangi bir ücret ödemeden sahilleri kullanma hakkını güvence altına alıyor.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET, İŞLETMELERDEN YENİ ARAYIŞ

Yargıtay’ın kararı tatilciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uzun süredir plajların rant alanına dönüştüğünü savunan vatandaşlar, artık rahatça denize girebileceklerini belirtti.

Öte yandan, bazı plaj işletmelerinin gelir kaybını telafi etmek için farklı fiyatlandırma politikalarına yönelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, sahillerin kamuya açık alanlar olarak korunması için daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini vurguluyor.