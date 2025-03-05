Avustralya'da camiye yönelik tehdit mesajları paylaşan çocuk gözaltına alındı

Avustralya'da 16 yaşındaki çocuk, internet üzerinden Sydney kendindeki bir camiyi hedef alan tehdit içerikli mesajlar paylaştığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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ABC News'in haberine göre, çocuk, Sydney'de yeni açılan Avustralya İslam Evi ve Camisi'ne yönelik internet üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımda, Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da camilere düzenlenen terör saldırısına atıfta bulunan çocuk, bunun ikincisinin yolda olduğunu kaydetti.

Çocuk, paylaşımı üzerine internette şiddet içerikli tehditlerde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da İslam karşıtı terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde kiraladığı eve yerleşen ve buradaki poligonlarda atış talimi yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı terörist Tarrant, Christchurch şehrindeki iki camide namaz kılan Müslümanlara otomatik silahlarla saldırmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan ve "beyaz ırkın üstünlüğünü" savunan aşırı sağcı terörist, saldırıdan hemen sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Tarrant, 2020'de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terör suçundan hüküm giyerek şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.