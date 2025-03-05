MHP lideri Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatından sonra bir süre ortada görünmemesi sağlık durumu hakkında bir çok söylentiyi de beraberinde getirdi. Rahatsızlığından sonra 5 hafta grup toplantılarına katılmayan Bahçeli’nin katılacağı ilk toplantı belli oldu.

Abone ol

4 Şubat’ta hastaneye kaldırılan ve kalp kapakçığı ameliyatı olan Devlet Bahçeli’nin hastalığının ardından ekranlarda hiç görünmemesi sağlık durumu hakkında dedikodulara yol açtı. Partisinin grup toplantılarına katılamayan fakat sosyal medya üzerinden sağlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan MHP liderinin ilk programı belli oldu.

Sağlık durumunun iyiye gittiği ama bu hafta da toplantıya katılamayacağı öğrenilen Devlet Bahçeli üst üste girmeyeceği 5. Grup toplantısı olacak.

MHP'den yapılan duyuruda partinin "Siyaset ve Liderlik Okulu" organizasyonunun 21. dönem eğitim programı açıklandı. Nisan ayında başlayacak organizasyonun program detayları belli olurken Devlet Bahçeli detayı dikkat çekti.

Sağlık durumu spekülasyonlara neden olan Devlet Bahçeli'nin ne zaman görüneceği merak konusu olurken partisinin organizasyon duyurusunda MHP Genel Merkezi'nde 11 hafta sürecek okulun Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacağı açıklandı.

Bahçeli'nin okul açılışından görüntülerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı henüz bilinmiyor.