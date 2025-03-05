Üçüncü cemre toprağa düştü

Baharın başlangıcı anlamına gelen cemrenin üçüncüsü bugün toprağa düştü. İlki 20 Şubat'ta havaya, 27 Şubat'ta suya düşmüştü. 3 aşamadan oluşan hava olayının tamamlanmasının ardından uzmanlar hava sıcaklığının artmasını bekliyor.

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Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul edilen cemrenin üçüncüsü toprağa düştü. İlki 20 Şubat’ta gerçekleşen ve mart ayının ilk haftasında tamamlanan hava olayının üç evresi de tamamlanmış oldu.

Türk inanışına göre cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşüyor. Böylelikle hava sıcaklığı artıyor, doğa uyanıyor, tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortam oluşuyor.

CEMRE: ATEŞ, KOR, SICAKLIK...

Üçüncü Cemre’nin toprağa düşmesi ile birlikte önümüzdeki süreçte hava sıcaklığının hissedilir derecede artış göstereceğini söyleyen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, cemrenin nasıl düştüğünün bilimsel olarak açıkladı:

"Cemre, ateş, kor ve sıcaklık anlamına geliyor. Güneş ışınları 21 Aralık’ta Oğlak’tan dönencesine dik duruma geliyor. Bundan sonra daha kuzeye kayarak kuzey yarımkürede baharın ve yazın gelmesine sebep oluyor. 21 Mart’ta ise güneş ışınları ekvatora dik geliyor. İşte Cemre’de bu aralıktaki son dörtlük döneme karşılık geliyor. Tabii bulunduğunuz enleme bağlı olarak baharın başlangıcı da değişiyor."

Farklı kültürlerde baharın başlangıcının farklı şekilde kutlandığını belirten Özçelik, "Özellikle Nevruz Bayramı 21 Mart’ta Orta Asya’dan beri yüzyıllardan buyana kutlanan bir bayramımız. Uzak Doğu’da mart ayının sonu Japonya’da Sakura etkinlikleri devam ediyor." bilgilerini verdi.