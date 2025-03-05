Pakistan'da askeri tesise intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki askeri tesise düzenlenen intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Bannu bölgesinde dün iftar saatinde çoğunlukla güvenlik güçlerinin ofis ve evlerinin bulunduğu askeri alanın duvarına yakın yerde bomba yüklü araçların da kullanıldığı intihar saldırıları yapıldı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yetkililer, çatışmalarda, askeri alana girmeye çalışan saldırganların da öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Patlamaların şiddeti nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığı belirtilirken, enkaz altında kalan insanlar olduğu kaydediliyor.

Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürerken, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı kınarken, "Kutsal ramazan ayında masum sivilleri hedef alan korkak teröristler hiçbir müsamahayı hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıyı ise Pakistan Talibanı'nın üstlendiği belirtilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.