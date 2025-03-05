Beşiktaş Slavko Vincic için resmen başvurdu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacakları maçı Slavko Vincic'in yönetmesi için TFF'ye başvuru yaptı.

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Kara Kartal da ezeli rakipleriyle oynayacağı müsabakalarda yabancı hakemin görev yapmasını istiyor. Bu doğrultuda resmi adım vakit kaybetmeden atıldı.

TFF’ye bu konuda başvuru yapıldı. Başkan Serdal Adalı imzalı başvuruda Beşiktaş da yabancı hakem talebini vurgularken, Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında görev alan Slavko Vincic’in Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasına da getirilmesi istendi.

TFF’nin bu konuda ne karar vereceği merak konusu olurken kısa süre içinde talebe resmi yanıtın da gelmesi bekleniyor.

Başkan Serdal Adalı katıldığı programda, "Beşiktaş'ın maçlarında özellikle derbilerde, geçenlerde de söyledim, iyi bir kapı açılmadı, onu ilk gün söyledim, çok hoş bir hadise değil. Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yaparım yazmakla. Biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi, inancımızı yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini mümkünse aynı hakem ekibi, yoksa aynı kalitede hakem ekibiyle yönetilsin istiyoruz. Söylediğimin ertesi sabahı TFF'ye dilekçe verdik resmen. Olumlu olumsuz bir cevap gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız." ifadelerini kullandı.