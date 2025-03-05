Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel’in montunu biri mi bıraktı?

İstanbul’da, yürüyüş yapmak için Belgrad Ormanı’na gittiği belirtilen peyzaj mimarı Ece Gürel’den dört gündür haber alınamıyor. Gürel’in kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında montu, cep telefonu ve çantası bulundu. Ailesi, bulunan eşyalar arasında montunun dikkat çekici bir şekilde katlanmış olduğunu belirtti. Yetkililer, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul’da, Belgrad Ormanı’na yürüyüş yapmak için gittiği belirtilen peyzaj mimarı Ece Gürel’den (36) dört gündür haber alınamıyor. Kağıthane, Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart’ta ayrılan ve en son Belgrad Ormanı’nda görülen Gürel için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, geniş bir ekip katılımıyla devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis, AFAD, UMKE, AKUT ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Aramalar, ormanda yoğunlaştırılırken, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekibi de Valide Sultan Bendi’nde dalış yaparak gölet çevresinde incelemelerde bulundu. K9 arama köpekleriyle yapılan çalışmalar sırasında Gürel’e ait mont, çanta ve cep telefonu bulundu.

MONTU ÖZENLE KATLANMIŞ HALDE BULUNDU

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun dikkat çekici bir şekilde katlanmış olduğunu belirterek, birinin kasıtlı olarak oraya bıraktığı şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti. Ayrıca bölgede kan lekesine benzer bir iz tespit edilmesi, kaybolma olayına dair şüpheleri artırdı.

SON MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Gürel’in, kaybolmadan önce İngiltere’deki arkadaşlarıyla mesajlaştığı ve sosyal medya üzerinden Belgrad Ormanı’ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Gönderdiği son mesajlardan birinde “Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım.”, bir diğerinde ise “Kayboldum.” yazdığı belirlendi. Arkadaşı, bu mesajı geç gördüğünü ve ona navigasyonunu kontrol etmesini önerdiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Gürel’in evinden çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çantasını koluna takarak binadan ayrıldığı görülüyor. Ayrıca, İETT otobüsünün araç içi kamerasında kaydedilen son görüntülerinde Hacıosman durağında otobüse bindiği, ormanın girişinde inerek yürüdüğü tespit edildi.

İŞ YERİNDEKİ SORUNLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Eşi Sezer Gürel, eşinin iş yerinde bazı sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle istifa etmeyi düşündüğünü açıkladı. Son dönemde yaşadığı iş stresi nedeniyle eşiyle arasında bazı sorunlar olduğunu belirten Gürel, eşinin ormana gitmeden önce kendisini de davet ettiğini ancak gitmediğini ifade etti.

ARAMALARA GEÇİCİ OLARAK ARA VERİLDİ

Yetkililer, arama çalışmalarının daha geniş bir alana yayılabilmesi için vardiya değişikliği nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu, ancak ekiplerin sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Ece Gürel’in bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.