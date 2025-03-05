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Akbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı

Akbank'tan 500 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı

Akbank, 500 milyon dolar tutarında, yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca, yaklaşık 2,8 katı olan 1,4 milyar dolarlık talep geldi. İhracın coğrafi dağılımı yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank olarak 500 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihraçlarını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Bu ihracın bankalarının uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olumlu etki yaratmasını beklediklerini aktaran Gür, 'Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank'a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracına imza attıklarını vurguladı.

Çelebioğlu, 'Bu işlemle beraber Akbank'ın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk.' değerlendirmelerinde bulundu.

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