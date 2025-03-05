TotalEnergies ve Digiturk, Club TotalEnergies üyelerine özel kampanya düzenliyor

TotalEnergies İstasyonları ve Digiturk, mart ayı boyunca Club TotalEnergies üyelerine avantajlar sunuyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies İstasyonları ve Digiturk işbirliğinde kampanya düzenlendi.

Kampanya kapsamında, mart ayı boyunca Club TotalEnergies üyeleri, Digiturk'ün Sporun Yıldızı Paketi'ni 399 lira yerine 349 liraya satın alabilecek. Ayrıca, Club TotalEnergies üyeleri Digiturk'ün dizi ve film kanallarını ilk altı ay boyunca ücretsiz izleyebilecek.

Aynı zamanda, üyeler tek seferlik 300 lira değerinde Yakıt Puan hediyesi kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Club TotalEnergies mobil uygulamasında yer alan Digiturk sayfasından kampanya kodu almaları gerekiyor. Daha sonra yönlendirilen link üzerinden kutusuz Sporun Yıldızı Paketi'ni satın almak için gerekli başvuru formunun doldurulması ve alınan kod ile birlikte kampanyaya katılım talebinin iletilmesi gerekiyor.