Doğalgaz piyasası sertifika uygulamasında değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yeni düzenleme, özellikle doğal gaz şebekesine yapılan usulsüz müdahaleler, kaçak kullanım ve standart dışı uygulamalarla ilgili daha katı önlemleri içeriyor.

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EPDK, doğal az piyasası sertifika yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni yönetmelikle birlikte gazlı hatlara izinsiz müdahale edilmesi, kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ve standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini riske atan işlemler yapılması durumunda izlenecek süreçler değiştirildi.

Bu tür ihlallerin tespiti halinde ilgili dağıtım şirketi, somut bilgi ve belgelerle birlikte durumu EPDK'ye bildirecek. Kurul, konuya ilişkin karar alana kadar ilgili firmanın yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek.

Daha önce süreç içerisinde belirli prosedürler işletilirken, artık EPDK, açılan soruşturma sonucunda doğrudan yazılı ihtara gerek olmaksızın ilgili firmanın sertifikasını iptal edebilecek.

SERTİFİKA İPTALİ HALİNDE YENİ YAPTIRIMLAREPDK’nin yeni düzenlemesi

kapsamında sertifikası iptal edilen kişi ve kurumlar için de yeni uygulamalar getirildi.

Kurul tarafından bir firmanın sertifikasının iptal edilmesi durumunda, yalnızca ilgili firma değil, aynı zamanda bu firmanın gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline neden olan fiilden sorumlu çalışanları da yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

EPDK, iptal kararını ilgili dağıtım şirketlerine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirecek. Bu sayede, daha önce kaçak veya usulsüz doğal gaz işlemlerine karışmış kişi ve firmaların başka dağıtım şirketleri üzerinden faaliyet göstermesinin önüne geçilecek.

EPDK tarafından yapılan incelemeler, mevzuatta yer alan süre kısıtlamalarına tabi olmadan öncelikli işlerden sayılacak ve daha hızlı sonuçlandırılacak.

YETKİ DURDURMA KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

EPDK, sertifika sahibi firmaların yetkisinin durdurulması ile ilgili kurallarda da önemli değişiklikler yaptı. İç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet gösteren firmalar için yeni kriterler getirildi.