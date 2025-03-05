Skoda, Kodiaq RS modelini Türkiye'de satışa sundu! İşte fiyatı...

Skoda'nın içten yanmalı motora sahip RS modeli Kodiaq RS, martta Türkiye'de satışa sunuldu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Kodiaq RS, 5 milyon 599 bin 900 lira fiyatla showroomlardaki yerini aldı.

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Parlak siyah tasarım unsurları ve aerodinamik olarak optimize edilmiş ön ve arka tamponlarıyla dikkati çeken model, markanın motor sporlarındaki köklü mirasını yollara taşıyor.

Modelin görünür egzoz çıkışları, sportif karakterini vurgularken, Full LED Matrix ön farlar gece görüşünü artırıyor. Crystal Lightning imzalı ön ızgara, RS’e özel parlak siyah dekoratif şeritler, yan aynalar, bagaj kapağındaki Škoda harfleri ve model ismi, aracın dinamik yapısını destekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Sportif tasarım detaylarına sahip RS arka difüzör ve 20 inç Elias alüminyum alaşımlı jantlar, modelin güçlü duruşunu tamamlıyor.

İç mekan ve teknolojik donanımlar

Modelin iç mekanında siyah ve gri tonlar hakim olurken, kırmızı dikiş detayları sportif bir görünüm sunuyor. Elektrikle ayarlanabilen spor ön koltuklar, entegre baş destekleri ve hafıza fonksiyonu ile konfor sağlarken, RS logolu üç kollu direksiyon simidi sürüş kontrolünü destekliyor.

Aracın donanımları arasında 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Ayrıca, standart donanımda bulunan Canton Ses Sistemi güçlü bir akustük ses sistemi sağlarken lamine akustik camlar, kabin içindeki ses yalıtımını artırıyor.

"0'dan 100 km/s hıza, 6.3 saniyede ulaşıyor"

Yeni Kodiaq RS, 265 HP güç üreten 2.0 TSI motor ile sunuluyor. 7 ileri DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile desteklenen model, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 6,3 saniyede ulaşabiliyor.

Modelde yer alan Dinamik Ses Güçlendirme Sistemi, motor sesini hızlanmalara göre ayarlıyor.

Adaptif süspansiyon sistemi DCC Plus, sürüş karakterine göre 15 farklı ayar imkanı sunarken, bağımsız iki valfli amortisör sistemi daha hızlı tepki süresi ve gelişmiş sürüş dengesi sağlıyor.

Standart olarak sunulan sürüş modları arasında Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual ve Snow seçenekleri bulunuyor. Off-Road modu ile zorlu arazi koşullarında da sürüş imkanı sunuluyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve progresif direksiyon teknolojisi, yol tutuşu artırarak virajlarda daha hassas bir sürüş deneyimi sağlıyor.