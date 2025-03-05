Gedik Piliç, Avrupa Birliği'ne ihracat vizesi aldı

Gedik Piliç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ısıl işlem görmüş kanatlı et ihracatı yapmak için gereken yetki belgesini aldığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, aylık 7 bin ton ileri işlenmiş ürün üretim kapasitesine sahip kanatlı et üreticisi Gedik Piliç, ihracat hacmini genişletmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının AB'ye ısıl işlem görmüş kanat­lı eti ihracatı yapılabilmesi için yürüttüğü çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından Gedik Piliç, denetim için bakanlık yetkilileriyle temasa geçti.

Şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından geçen ay gerçekleştirilen denetimler sonucunda yetki belgesini alarak, AB'ye ileri işlem ürünleri için ihracat sürecini başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olduklarını ve yaklaşık 70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Gedik, "Markamızı, ürünlerimizi, firmamızı dünyaya tanıtıp, potansiyel pazarlarla işbirlikleri yaratmak, mevcut çalıştığımız pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek, yeni iş ortaklıklarıyla kendimizi geliştirmek, her zaman önceliklerimizden biri oldu. AB ülkelerine ihracat için atılan bu adımı çok sevindirici ve umut verici buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojik sistemler ve yenileşimden faydalanarak altyapılarını geliştirirken, nitelikli ve katma değer yaratan ürünler üretmeye yönelik yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini kaydeden Gedik, "AB ülkelerine yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmaya, hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider gıda firması olarak yenilikçi ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.