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Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses mesajı: Aşkın en derin halini anlattı

Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses mesajı: Aşkın en derin halini anlattı

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün 12. yıldönümünde sosyal medyadan paylaşım yapan Mansur Yavaş, “Affet” dediğinde, haksızlığa uğrayanlar bile affetmeyi düşündü" dedi.

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, usta sanatçı Müslüm Gürses'in ölümünün 12. yıldönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajla andı.Yavaş, şunları yazdı: “Hangimiz sevmedik?” diye sorduğunda, herkes içinde bir anıya sarıldı.

“Affet” dediğinde, haksızlığa uğrayanlar bile affetmeyi düşündü. “Seni yazdım” derken, aşkın en derin halini anlattı. Bugün, büyük usta Müslüm Gürses’in aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümü.
Saygı ve rahmetle anıyoruz."

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