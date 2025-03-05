BIST 10.058
DOLAR 36,43
EURO 38,99
ALTIN 3.414,22
HABER /  GÜNCEL

Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması: Bana yapay zeka yerleştirdi

Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de kendisini daha önceden ameliyat eden beyin cerrahını bıçaklayan hasta T.S., doktoru 'bana yapay zeka yerleştirdi' diye suçladı.

Abone ol

Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da orman yangını çııktı!
Antalya'da orman yangını çııktı!
Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı
Sanatçı Özcan Deniz ifade verdi: Bir gün sonra şikayette bulunmuş
Sanatçı Özcan Deniz ifade verdi: Bir gün sonra şikayette bulunmuş
İsrail ordusu Türkçe hesap açtı sözcüsü çete kurucusu çıktı
İsrail ordusu Türkçe hesap açtı sözcüsü çete kurucusu çıktı
Bakan Şimşek'ten üretim ve ihracata destek mesajı
Bakan Şimşek'ten üretim ve ihracata destek mesajı
Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses mesajı: Aşkın en derin halini anlattı
Mansur Yavaş'tan Müslüm Gürses mesajı: Aşkın en derin halini anlattı
Kolon kanserine karşı önlem alın!
Kolon kanserine karşı önlem alın!
Doğalgaz piyasası sertifika uygulamasında değişiklik
Doğalgaz piyasası sertifika uygulamasında değişiklik
Fahrettin Altun'dan terörsüz Türkiye' açıklaması: Önemli bir aşamaya gelinmiş oldu
Fahrettin Altun'dan terörsüz Türkiye' açıklaması: Önemli bir aşamaya gelinmiş oldu
AK Partili Hasan Basri Yalçın: İsrail PKK'yı destekliyor
AK Partili Hasan Basri Yalçın: İsrail PKK'yı destekliyor
Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibinde teknik direktör ile yollar ayrıldı