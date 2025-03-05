Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de kendisini daha önceden ameliyat eden beyin cerrahını bıçaklayan hasta T.S., doktoru 'bana yapay zeka yerleştirdi' diye suçladı.

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Doktor Yürük'ü (34), hastanede çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S'nin (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı T.S, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Doktoru neden bıçakladınız?" sorusu üzerine, "Suçunu itiraf etmiyor, bana yapay zeka yerleştirdi, başımda onun cihazları var." dedi.

Öte yandan doktor Burak Yürük'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

Uzm. Dr. Burak Yürük ile daha önce ameliyat ettiği T.S. arasında dün tartışma çıkmış, Yürük'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan T.S, gözaltına alınmıştı.