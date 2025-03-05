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DEM Parti'den ilk ziyaret CHP'ye tarih belli oldu

DEM Parti'den ilk ziyaret CHP'ye tarih belli oldu

DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısının ardından siyasi partilerle görüşmelere başlıyor. İlk ziyaret 10 Mart Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılacak. Görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ün katılacağı belirtildi.

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DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı sonrasında, siyasi partilerle bir dizi temas gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda ilk ziyaretin Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yapılacağı belirtildi.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk 10 Mart pazartesi günü CHP lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmenin içeriği ve kapsamı konusunda detaylar henüz netleşmedi. DEM Parti’nin ilerleyen günlerde diğer siyasi partilerle de temaslarını sürdüreceği belirtiliyor.

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