İsrail ve ABD'den ortak askeri tatbikat

İsrail ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Akdeniz'de düzenlediği ortak tatbikat, iki ülkenin iki yıl sonra bu ölçekte yaptığı ilk işbirliği oldu. Tatbikat, İsrail'in, ABD'yi İran'ın nükleer programına karşı ortak hareket etmeye çağırdığına ilişkin haberlerin yapıldığı bir dönemde gerçekleşti.

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İsrail ve ABD Hava Kuvvetleri, bu hafta Akdeniz üzerinde önemli bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikat, iki ülkenin iki yıl sonra bu ölçekte yaptığı ilk işbirliği oldu.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan News'in dün bildirdiğine göre, çok sayıda savaş uçağı, stratejik B-52 bombardıman uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının katıldığı tatbikatta, ortak hedeflere yönelik koordineli saldırılar düzenlendi. Tatbikat, İsrail'in, ABD'yi İran'ın nükleer programına karşı ortak hareket etmeye çağırdığına ilişkin haberlerin yapıldığı bir dönemde gerçekleştirildi.

'TAHRAN YÜKSEK ALARM DURUMUNDA'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini önlemek için Washington ile yapılan işbirliğini vurguladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da diplomatik çabaların sekteye uğradığı ve askeri harekatın bir olasılık olarak ortaya çıktığı uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in saldırısına hazırlandığı, İsrail'in son saldırılarının ardından Tahran'ın yüksek alarm durumunda olduğunu ve açıklanmayan bölgelerdeki savunmasını güçlendirdiğini iddia edildi.