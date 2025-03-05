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Yozgat'ta sınıf öğretmeni dünden beri kayıp! Arama çalışması başlatıldı

Yozgat'ta sınıf öğretmeni dünden beri kayıp! Arama çalışması başlatıldı

Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmenini bulmak için arama çalışması başlatıldı.

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Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti.

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