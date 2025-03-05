Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak için 27 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sarallar" suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, firari örgüt üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırdığı öne sürülen Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak için 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Suç örgütü lideri olduğu belirtilen İlyas Saral ve restoran zinciri sahibi Fikret Aydoğdu da sanıklar arasında yer aldı. Örgüte yönelik dava, geniş çaplı soruşturmanın ardından açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı. 248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, kebapçı Fikret Aydoğdu, Nadir Metal’in sahibi Burak Yakın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi müteahhit Kenan Koçak’ın da bulunduğu 62 şüpheli yer aldı.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK AĞIR SUÇLAMALAR

İddianamede, suç örgütünün lideri olarak İlyas Saral gösterilirken, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak’ın yönetici kadroda olduğu ifade edildi. Suç örgütünün gerçekleştirdiği 16 farklı eyleme yer verilen iddianamede, müştekilerden biri olan iş insanı Abdullah Taşkın’ın, örgüt üyeleri tarafından ölümle tehdit edilerek zorla para talep edildiği ve 500 milyon liralık gayrimenkulüne el konulduğu belirtildi.

KENAN KOÇAK VE EMNİYET MÜDÜRÜ KARAKURT'A GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMASI

Örgüt üyesi olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, iddianamede kritik şüpheliler arasında gösterildi.

İddianameye göre, Emniyet Müdürü Karakurt, firari şüpheli Yıldırım’ı Türkiye içinde bir yerden başka bir yere naklederken, Kenan Koçak ise Yıldırım’ı bir süre evinde sakladı ve kaçmasına yardımcı oldu. Bu kapsamda Karakurt ve Koçak’a "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

FİKRET AYDOĞDU’YA 21 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, ünlü restoran zinciri Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu’nun da suç örgütünün faaliyetlerine karıştığı öne sürüldü. Müşteki Abdullah Taşkın’ın Aydoğdu’nun restoranına getirildiği, burada özel bir odaya alındıktan sonra örgüt üyeleri tarafından darbedildiği kaydedildi. Aydoğdu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

BURAK YAKIN’A 11 YIL HAPİS TALEBİ

Nadir Metal’in sahibi Burak Yakın’ın ise, örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla elde ettiği paraları kendi hesaplarında değerlendirdiği iddia edildi. Yakın’ın, firari örgüt üyesi Turan Yıldırım’ın, müşteki Abdullah Taşkın’dan 1 milyon dolar aldığı iddiası üzerine soruşturma yürütüldü. Ayrıca, Yakın’ın firması üzerinden mağdur Ahmet Akgül’e verilen 4 milyon dolarlık borcun ödenmemesi konusunda tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yakın’a "tehdit" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 11 yıla kadar hapis istendi.